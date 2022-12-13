Пассажир рейса Москва–Магадан пытался выйти из самолета во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Борт авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Шереметьево. Во время полета один из пассажиров поднялся с кресла и пытался открыть дверь. Его успели остановить и скрутили.
Отмечается, что у мужчины не было признаков опьянения. По прибытии в Магадан пассажира передали сотрудникам полиции. Его ждет процедура медосвидетельствования.
Ранее мы сообщали, что аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга.
Видео: Telegram / Baza
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