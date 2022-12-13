Отмечается, что у мужчины не было признаков опьянения.

Пассажир рейса Москва–Магадан пытался выйти из самолета во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Борт авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Шереметьево. Во время полета один из пассажиров поднялся с кресла и пытался открыть дверь. Его успели остановить и скрутили.

Отмечается, что у мужчины не было признаков опьянения. По прибытии в Магадан пассажира передали сотрудникам полиции. Его ждет процедура медосвидетельствования.

Ранее мы сообщали, что аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга.

Видео: Telegram / Baza