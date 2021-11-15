Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск в Армению

Накануне между военными Азербайджана и Армении произошла перестрелка.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию страны. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности.

Оборонное ведомство Армении утверждает, что ВС Азербайджана 14 ноября осуществили попытку изменить свои позиции на границе, после чего последовала перестрелка. Действия были пресечены армянской стороной, однако на данный момент обстановка на границе оценивается как накаленная.

Со вчерашнего дня мы в этом составе в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

На фоне этих событий был отправлен в отставку глава минобороны Армении Аршак Карапетян. Его место занял вице-премьер страны Сурен Папикян.

Ранее Пашинян назвал условия Баку для пропуска машин по трассе Горис - Капан неприемлемыми.

Видео: YouTube / a1plus