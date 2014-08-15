Пашинян: Баку намерен закрыть Лачинский коридор и создать блокаду Карабаха

Глава армянского правительства Никол Пашинян утверждает, что Баку намерен под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и создать блокаду Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания местного кабинета министров.
Президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян, их геноцида и депатриации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств.
Никол Пашинян, премьер Армении
Политик отметил, что в совместном трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года указан тот момент, что российские дислоцируются в регионе на пятилетний срок с автоматическим продлением следующего пятилетнего периода. Никол Пашинян уточнил, что это говорит о том, что миротворцы находятся на территории бессрочно до того времени, пока все вопросы по безопасности между сторонами конфликта не будут урегулированы. В Армении добавили, что даже лидер Азербайджана Ильхам Алиев признал вклад миротворцев в поддержание мира и стабильности.
Пашинян объявил о начале создания Службы внешней разведки Армении.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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