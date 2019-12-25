Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на границе с Азербайджаном

В Армении объяснили, что число пленных может еще возрасти.

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал о 32 военных, взятых в плен на государственной границе с Азербайджаном. По словам главы правительства, эта цифра может увеличиться. Ранее в пресс-службе Минобороны Еревана заявили том, что 16 ноября во время вооруженного конфликта жертвами стали шестеро армянских военнослужащих. Еще 13 человек были пленены силами Баку. Связь с 24 гражданами была потеряна.

Количество пленных у нас может быть больше. Сейчас, по неподтвержденным данным, у нас есть шесть подтвержденных погибших, (возможно - ред.) 24 + 8 плененных. Но эти данные неокончательные. Среди пленных есть раненые, ранение как минимум одного из них - нелегкое. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что 16 ноября Ереван заявил, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении. Иностранные войска вторглись на территорию страны в районе горы Килисали.

Пашинян заявил о необходимости регулярных контактов представителей Армении и Азербайджана.

Фото и видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան