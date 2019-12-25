Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ по вопросу вторжения Баку на участке Сотк - Хознавар

Глава правительства Армении выступил с критикой работы ОДКБ по конфликту между Ереваном и Баку.

Глава армянского правительства Никол Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) по вопросу вторжения Баку на участке Сотк - Хознавар. По мнению чиновника, международное сообщество не стало должным образом реагировать на проблему, существующую между Вооруженными силами Баку, которые вторглись на указанную территорию. Соответствующее заявление премьер-министр сделал на заседании местного парламента. Он напомнил, что инцидент фиксировался в мае 2021 года.

стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ не решилась провести мониторинг, оправдывая давние опасения армянской общественности, что организация ничего не предпримет в нужное время. Никола Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян: Ереван ответил на предложения Баку по заключению мирного соглашения.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia