Пашинян: Армения ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана на границе

Глава армянского правительства оценил роль ОДКб в решении регионального кризиса.

Армения ожидает от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политической оценки действий Азербайджана на государственной границе и реальных шагов по восстановлению территориальной целостности страны. Соответствующее заявление премьер-министр Никол Пашинян сделал в ходе общения с лидерами ОДКБ. Он пояснил, что поручение дано министрам по иностранным делам, которые должны согласовать друг с другом проект дорожной карты..

Пашинян подчеркнул необходимость четкой политической оценки со стороны ОДКБ азербайджанской агрессии, развязанной на суверенной территории Армении 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13-14 сентября 2022 года. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян на заседании объявил коллегам о том, что доклад генерального секретаря ОДКБ о ситуации на границе во многом отражает существующую реальность и обстановку в регионе. В частности, там говорится о факте вторжения азербайджанских Вооруженных формирований на суверенную территорию Армении.

Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе.

Фото и видео: YouTube / Factor tv