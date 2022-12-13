Певческие традиции Сербии: Пасхальные концерты Дивны Любоевич состоятся в Филармонии 22 и 23 апреля

Обладательница нескольких музыкальных премий выступит совместно с сербским хором "Мелоди".

В дни празднования Пасхи, 22 и 23 апреля, в Северной столице пройдут праздничные концерты исполнительницы духовной музыки с мировым именем Дивны Любоевич. Артистка выступит совместно с сербским хором "Мелоди".

Дивна Любоевич занимает особое место среди исполнителей православной музыки XXI века. Её талант был отмечен на музыкальных премиях "Золотой Орфей" и "Le Mond De la Musique" (Франция). Композицию "Иерусалим", которая завоевала любовь зрителей в исполнении Любоевич, можно услышать в фильме "Human" (2015).

Во время Пасхальных выступлений слушатели смогут насладиться духовными песнопениями и сербской народной музыкой. У жителей и гостей Петербурга появится уникальная возможность послушать завораживающий голос сербской певицы, прославляющий духовное направление в музыке.

Адрес: Михайловская улица, 2/9.

Начало: в 20:00

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фото: предоставлены организаторами