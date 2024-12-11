Партию нелегальных вейпов и снюсов стоимостью свыше 36 млн рублей изъяли полицейские в Волгограде

Полиция провела обыски и изъяла незаконную продукцию.

Партию нелегальных вейпов и снюсов стоимостью свыше 36 миллионов рублей изъяли российские правоохранительные органы на территории Волгограда. В пресс-службе регионального управления полиции объяснили журналистам, что подозреваемым по уголовной статье за незаконный оборот безакцизной никотиносодержащей продукции стал 32-летний местный индивидуальный предприниматель. Мужчина закупал вейпы, жидкости для их заправки, а также снюсы в других регионах страны. Нелегальный товар отправлялся курьерской службой и хранился на двух складах, находившихся в Дзержинском районе города. В ходе проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли более 46 тысяч единиц немаркированных изделий.

Злоумышленник реализовывал товар мелкооптовыми и оптовыми партиями через торговые точки в городе и области. пресс-служба МВД РФ по Волгоградской области

Ведется уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа