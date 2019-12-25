ЛНА разрешила Киару защищать ливийскую национальную безопасность.

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране. В заявлении отмечено, что парламент приветствует слова президента Египта, которые были произнесены в присутствии "представителей ливийских племен".

Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран заявление парламента Ливии

На прошлой неделе Каир провел на приграничной с Ливией территории военные учения. Они получили кодовое название "Решимость 2020". В рамках операции участие приняли все виды вооруженных сил Египта.

Напомним, что в Ливии ведется противостояние между режимом Правительства национального согласия и ливийской национальной армией. ПНС управляет Файез Саррадж, база которого находится в Триполи и западе страны. ЛНА руководит Халифа Хафтар, который сотрудничает с парламентом на востоке страны. ПНС поддерживает Турция, ЛНА - Египет.

Истребители Египта вторглись в Ливию.

Видео: Youtube/ DW News