Пара петербуржцев получила по году за нападение с битами и катанием жертвы в багажнике

Петербуржцы Елена Иванова и Александр Шарков осуждены за разбойное нападение на знакомого.

В Петербурге история одной мести закончилась судебным разбирательством и достаточно мягким приговором. Колпинский райсуд огласил приговор в адрес Елены Ивановой и Александра Шаркова. Эта пара в мае 2016 года похитила человека с целью получения крупной суммы денег. Мужчине угрожали битой, его били и толкали, а потом закрыли в багажнике автомобиля.

Из материалов дела становится понятно, чего хотели добиться преступники. Оказывается, что пострадавший был знакомцем Елена Ивановой. Он без ее разрешения продал с рук личное авто женщины. Тогда-то она и нашла сообщника для мести и вымогательства денег, полученных за продажу ее машины. Угрозами с применением биты и пленением обидчика дело не обошлось. Его отвезли в гаражный комплекс "Объектив-2", где продолжили вымогательство. Сначала преступники просили у жертвы 90 000, затем стали говорить об оформлении кредита на 160 000. Пару мытарей повязали в отделении банка, куда они привезли потерпевшего для оформления кредита.

Суд назначил наказание Ивановой и Шаркову в виде лишения свободы на 1 год. Осужденные взяты под стражу в зале суда, немедленно.

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