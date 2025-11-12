Папа в декрете: в России работающие отцы могут получать пособие до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком положено именно тому члену семьи, который ушел в такой отпуск.

Работающий отец в России может претендовать на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при оформлении отпуска по уходу за малышом. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда.

В ведомстве уточнили, что ежемесячное пособие по уходу положено именно тому члену семьи, который решил уйти в такой отпуск. Таким образом, может быть не только мать, а также отец, работающие бабушка или дедушка.

По данным Соцфонда, папе для назначения выплаты необходимо подать по месту своей работы заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия.

При этом, как напомнили в Соцфонде, от матери ребенка не требуют обязательного трудоустройства. Однако существует единственное ограничение: пособие на одного и того же ребенка не могут оформить одновременно два члена семьи.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)