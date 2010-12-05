Памятник Шатунову сделает художник в Петербурге

Мастер планирует выручить средства на памятник с продажи картин, посвященных артисту.

В следующем году в Петербурге художник Алексей Сергиенко создаст памятник экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. Его установку приурочат к 50-летию певца, пишет "Петербургский дневник".

Мастер планирует выручить средства на памятник с продажи картин, посвященных артисту. Сергиенко отметил, что "как только будет создан макет памятника Шатунову, начнется работа над установкой монумента. Зачастую для установки памятника уходит от одного до пяти лет – это долгий и непростой процесс".

Фото: ВКонтакте / Юрий Шатунов