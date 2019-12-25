Памятник Александру 3 во дворе Мраморного дворца

Один из самых странных памятников в Санкт-Петербурге

Памятник "самому русскому императору" Александру 3,

уже не одно десятилетие вызывает споры и насмешки.

Его даже называют карикатурой на царизм, хотя внешне он совершенно не похож на члена императорской фамилии.

Ещё до революции он был неоднократно высмеян народом, и благодаря этому петербургский фольклор обогатился множеством забавных стишков и песенок.

Изначально памятник Александру III был установлен на Невском проспекте возле Московского Вокзала (на нынешней площади Восстания).

Но большевики ненавидели его, ведь император Александр III казнил брата Ленина, Александра Ульянова.

Поэтому сотрудниками Русского музея он был спрятан у них в запасниках.

А затем установлен во дворе Мраморного дворца (филиал Русского музея), на том месте, где раньше стоял броневик Ленина.

GREEBANAL- Формальная история в неформальном изложении