Памфилова заявила, что ЦИК создаст безопасные условия для иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что Центризбирком создаст безопасные условия для иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму. Они смогут посещать любые российские регионы.
Мы для них создадим все необходимые условия, связанные с безопасностью и с тем, чтобы они могли посещать любые регионы так, как это было всегда. Но мы очень жалеем, что миссия ОБСЕ почему-то именно в отношении России поменяла формат и подходы к этому, - отметила Памфилова.
Председатель ЦИК сказала, что в комиссии "были бы рады видеть и миссию наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ". Однако от наблюдения за выборами в России организация отказалась.
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Фото: ЦИК России
Видео: YouTube / Эхо Москвы
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