Памфилова заявила, что ЦИК создаст безопасные условия для иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

Они смогут посещать любые регионы России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что Центризбирком создаст безопасные условия для иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму. Они смогут посещать любые российские регионы.

Мы для них создадим все необходимые условия, связанные с безопасностью и с тем, чтобы они могли посещать любые регионы так, как это было всегда. Но мы очень жалеем, что миссия ОБСЕ почему-то именно в отношении России поменяла формат и подходы к этому, - отметила Памфилова.

Председатель ЦИК сказала, что в комиссии "были бы рады видеть и миссию наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ". Однако от наблюдения за выборами в России организация отказалась.

Ранее мы писали, что Amazon Prime приобрел права на показ сериалов "России-1".

Фото: ЦИК России

Видео: YouTube / Эхо Москвы