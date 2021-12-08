Светящийся шар сгорел в атмосфере планеты.

Падение метеорита над Сочи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры с редким природным явлением опубликованы в местных пабликах в социальной сети "Вконтакте". Известно, что инцидент произошел около 20:17 вечера 7 декабря по московскому времени. Очевидцы уточнили, что смогли снять данное событие в Лазаревском районе Краснодарского края. Они увидели ярко светящийся огненный шар недалеко от районного центра.

Небесное тело быстро приближалось к поверхности Земли, после чего исчез после яркой вспышки. Местные жители считают, что шар представлял из себя осколок метеорита, который сгорел в плотных слоях атмосферы. Официальных комментариев о происходящем нет. Представители Южного Федерального института напомнили журналистам о том, что метеориты часто сгорают в земной атмосфере. Обычно это остается незамеченным. Конкретный случай стал возможным из-за того, что в регионе фиксировалось ясное небо.

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Фото и видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.