Пациент психиатрической больницы в Кемерово ограбил своих соседей по палате на 1,6 млн рублей

64-летний мужчина обокрал соседей по палате в психбольнице на 1,6 млн рублей

Кемеровский суд приговорил Жителя Кузбасса и дух его сообщников к срокам заключения за хищение 1,6 млн рублей у пациентов психиатрической больницы, где сам осужденных находился на лечении, сообщает пресс-служба Кемеровской области.

По предварительному сговору трое мужчин сняли со счетов 5 пациентов 1 млн 661 тыс. рублей. Обвиняемые получили наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Организатор приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, соучастников приговорили к 3 годам лишения свободы.

Организатором столь крупного мошенничества стал 68-летний пациент, которого однажды оставили в служебном кабинете психбольницы. Там он нашел данные других больных, а также номера их сберкнижек. После выписки пожилой человек изготови поддельный бланк временного удостоверения личности, туда вписал данные другого больного и поставил печать. В банке ему восстановили сберегательную книжку и выдали все денежные средства по поддельному удостоверению. Сообщники ему понадобились, чтобы повторять эту схему несколько раз и не вызвать подозрений у сотрудников банка.

В 2016 году заведующая больницы обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег со сберегательных счетов пациентов. После возбуждения уголовного дела, полиция установила личности подозреваемых, выяснив, что один из них ранее проходил лечение в данной клинике.