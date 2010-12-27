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В Петербурге пройдет суд над бывшим начальником МВД на транспорте
Сегодня, 17:33
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alexandra08
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В Петербурге пройдет суд над бывшим начальником МВД на транспорте

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Также уголовное дело возбудили против полицейского патрульно-постовой службы линейного отдела МВД.

В Петербурге перед судом предстанут глава уголовного розыска линейного отдела МВД Олег Ритман и полицейский патрульно-постовой службы Александр Иванов. Они подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, Ритман и Иванов в мае 2016 года приобрели более 7,5 килограммов сильнодействующего синтетического наркотика. Свой товар они прятали в одной из квартир в Пушкинском районе. Третий фигурант дела привозил наркотики на место встречи с покупателем. Как писала «Фонтанка.ру» этот человек оказался  военнослужащим.

27 июля, при попытке сбыта, полиция задержала третьего фигуранта дела. После него под арест взяли Александра Иванова, а затем Олега Ритмана. Наркотик изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело уже направлено в Санкт-Петербургский городской суд.

Теги: мвд россии , наркотики , ппс , ритман , уголовный розыск петербурга
Категории: Происшествия Новости СПб

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