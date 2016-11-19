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Овечкин впервые за 100 лет забил по три шайбы в двух первых матчах сезона НХЛ

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Такое достижение в последний раз было в 1917 году.

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", достиг рекорда НХЛ, который прежде был установлен ровно 100 лет назад. Ему удалось забить по три шайбы в первых двух матчах сезона.

Команда Овечкина встречалась с "Монреаль Канадиенс", и в рамках игры хоккеист забросил четыре шайбы в ворота соперника. Матч завершился со счетом 6:1.

В предыдущей игре, которая проходила с "Оттавой Сенаторс", россиянин смог три раза поразить ворота соперника. Подобное достижение в последний раз случалось лишь в 1917 году.

Овечкин рассказал, что в Вашингтоне сейчас находятся его жена со своей сестрой. Он отметил, что он всегда делает хет-трик, когда они приезжают в город.

Видео: instagram.com/scarby453

Теги: александр овечкин , вашингтон кэпиталз , овечкин рекорд , овечкин хет-трик , рекорд нхл
Категории: Лента новостей Мировые новости Хоккей Спорт

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