Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам в большинстве

Россиянин отстает от лидера на 21 гол.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над клубом "Эдмонтон Ойлерс" со счетом 4:2. Капитан Александр Овечкин отметился голом в большестве, ставшим для него 234 в карьере.



Таким образом, россиянин вышел на 8 место по количеству голов в больштнсве за всю историю лиги. Первое место занимает бывший игрок "Анахайм Дакс" Теэму Селянне, в активе которого 255 голов.



Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин впервые за свою карьеру стал обладателем "Кубка Стэнли". Игрок выступает за столичных с 2005 года.

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Видео: twitter.com/Capitals