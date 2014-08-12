Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более заброшенными шайбами

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" забил две шайбы в матче НХЛ против "Вегаса".

Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по количеству сезонов с 50 и более заброшенными шайбами в воротах противника. Утром 21 апреля форвард смог совершить гол в гостевом сражении на льду против команды из "Вегаса". На текущий момент счет поединка остается 3:3.

Россиянин Овечкин забросил две шайбы противника, а также в девятый раз в своей профессиональной карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон НХЛ. По этому показателю спортсмен сравнялся с рекордсменами лиги - канадскими представителями Майком Босси и Уэйном Гретцки.

В текущий момент в активе 36-летнего хоккеиста из России на данном чемпионате записано 90 очков (за 50 забитых шайб и 40 результативных передач).

Шатаут Шестеркина и два паса Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Виннипег".

Фото и видео: Вконтакте / Washington Capitals | Вашингтон Кэпиталз

