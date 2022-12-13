Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Вице-премьер РФ рассказал о работе строителей на полуострове.

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. По мнению чиновника, строителям удалось осуществить настоящий подвиг, так как они оперативно восстановили значимый для региона и страны объект транспортной инфраструктуры.

Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что работа по восстановлению моста велась круглосуточно в две смены. В общей сложности получилось заменить два пролетных строения на переправе и произвести надвижку пролетов. Ради этого поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Пропускную способность всех КПП между ДНР и другими регионами увеличат к сентябрю.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин