Открытие съезда с КАД на Горскую отложили на 26 октября из-за работ

На КАД продлили ремонт движение на съезд к Горской откроют позже.

Запуск движения по съезду С10 с Кольцевой автодороги в направлении от Кронштадта к Горской перенесли на 26 октября. Как сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, изначально планировалось открыть участок 22 октября, однако срок продлили на четыре дня из-за возникших технических сложностей при реконструкции транспортной развязки.

Ремонтные работы ведутся на участке КАД у пересечения с Кронштадтским шоссе на отметке 126+500 км. Для объезда закрытого съезда автомобилистам рекомендовано использовать альтернативные направления — съезды С4, С1 и С3.

Подготовка авто к зимнему сезону в РФ обойдется в среднем в 38 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv