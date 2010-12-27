Открытие нового участка трассы М-11 позволило транспортной системе Ленобласти выйти на новый уровень

Максимальная разрешенная скорость 110 километров в час будет впоследствии увеличена до 130 километров в час.

Открытие нового участка трассы М-11 позволило транспортной системе Ленинградской области выйти на новый уровень.

Благодаря появлению этой магистрали, связывающей города Тосно и Мясной Бор, транзитное сообщение между регионом и южными областями станет проще. Новые горизонты открываются у перевозчиков, работающих с Пулково. Грузы, доставленные по воздуху, можно быстро перевезти в ближайшие регионы.

На всем протяжении автомагистрали организовано четырехполосное движение, построены разделительное ограждение и современная, энергосберегающая система освещения. Максимальная разрешенная скорость 110 километров в час будет впоследствии увеличена до 130 километров в час. Таким образом движение на юге Ленинградской области соответствует самым строгим мировым стандартам.

источник: пресс-служба ЛО