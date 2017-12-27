Отец взял на себя вину сына после смертельного ДТП на Индустриальном

Мужчина прибыл на место случившегося раньше сотрудников ГИБДД и взял на себя ответственность за случившееся.

Пять дней назад на Индустриальном проспекте произошло серьезное ДТП, которое, в последствии, оказалось смертельным. Как выяснил "Водитель Петербурга", в протоколе ГИБДД водителем перевернувшегося "Ситроена" значится 50-летний мужчина, который является отцом 19-летнего водителя.

Стало известно, что в момент аварии в автомобиле находилось четверо молодых людей. За рулем был 19-летний парень по имени Расул. Очевидцы страшной аварии рассказали, что машину занесло, в результате чего, она несколько раз перевернулась и загорелась. Водитель и два пассажира выбрались сами. Одного зажало на заднем сидении. В результате случившегося 18-летний молодой человек по имени Турал умер в приемном покое.

Также сообщается, что после ДТП водитель Расул позвонил своему отцу, который жил неподалеку. Он успел приехать раньше сотрудников ДПС. Прибывшим полицейским мужчина заявил, что за рулем в момент аварии находился он.

Отмечается, что с точки зрения процессуальной квалификации поступка это называется "ложно понятыми интересами родительского долга". Ранее Piter.tv писал о том, что на Индустриальном проспекте "Ситроен" перевернулся и загорелся.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург