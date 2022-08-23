Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ

Мужчина объяснил, что Вовк пришлось уйти из ВСУ по состоянию здоровья.

Отец подозреваемой в убийстве российской журналистки дарьи Дугиной сообщил о службе дочери в Вооруженных силах Украины. Об этом мужчина рассказал в интервью для информационного агентства "РИА Новости". При этом он подчеркнул, что речь идет не о местном националистической батальоне "Азов" (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация), а именно о ВСУ.

Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. отец подозреваемой Вову

Мужчина пояснил, что его дочь уволилась из рядов украинской армии по состоянию здоровья. Она говорила своему отцу о том, что их отправляли на полигон. При этом он не знает, проводились ли там стрельбы или нет.

Представитель Дюжаррик: ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости