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Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ

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Мужчина объяснил, что Вовк пришлось уйти из ВСУ по состоянию здоровья.

Отец подозреваемой в убийстве российской журналистки дарьи Дугиной сообщил о службе дочери в Вооруженных силах Украины. Об этом мужчина рассказал в интервью для информационного агентства "РИА Новости". При этом он подчеркнул, что речь идет не о местном националистической батальоне "Азов" (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация), а именно о ВСУ.

Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла.

отец подозреваемой Вову

Мужчина пояснил, что его дочь уволилась из рядов украинской армии по состоянию здоровья. Она говорила своему отцу о том, что их отправляли на полигон. При этом он не знает, проводились ли там стрельбы или нет.

Представитель Дюжаррик: ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, дарья дугина, наталья вовк, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия,

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