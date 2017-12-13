Отец, который мучил своего сына над горячей сковородой, ранее имел судимость

Супруга намерена выдвинуть против мужа обвинения.

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что отец, который мучил своего 7-месячного сына над горячей сковородой, ранее имел судимость. Об этом сообщил в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Уполномоченный по правам ребёнка Светалана Агапитова пояснила, что отец младенца ранее имел судимость за угрозу убийством, а также привлекался к административной ответственности за хулиганство.

Семья состояла на сопровождении социальных работников как находящаяся в кризисной ситуации. Скандалы на почве пьянства супруга случались и ранее, не обходилось и без рукоприкладства, но детей (их в семье двое) он раньше не трогал.

18 февраля ранее судимый пришел домой около 5:40 в изрядном подпитии, кричал, что у него убили друга, замахивался на жену и угрожал расправой. Затем заставил готовить ему еду. Дети спали в комнате, однако от шума младший сын проснулся и заплакал. Тогда отец принес его на кухню, прижал его руку к раскаленной сковороде, а потом стал бить кулаком. Мать пыталась вырвать малыша, но супруг бросил его на пол. Уточнили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

У пострадавшего диагностировали поверхностный ожог трех пальцев на левой руке и ушибы. Как отметили сотрудники ОДН, в однокомнатной квартире для детей есть все необходимое.

Супруга намерена выдвинуть против мужа обвинения. Пока что следователи инкриминируют ему угрозу убийством и истязание.