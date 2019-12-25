От психиатрической больницы до медцентра: КГА согласовал реконструкцию здания на Обводном канале

После реконструкции в центре разместятся консультационно-диагностическое и травматологическое отделения.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал проект реконструкции здания на набережной Обводного канала под многопрофильный медицинский центр. Как сообщил портал "Строительный Петербург", в советское время в здании была Психиатрическая больница.

Тогда же к корпусу пристроили двухэтажный каменный объем вдоль набережной Обводного канала и одноэтажную каменную пристройку. С 2017 года здание не эксплуатировалось.

Проект предусмотрено сохранение внешнего облика, геометрии и материалов фасадов. В рамках реконструкции будут созданы два пожарных отсека, мансардный этаж на чердаке, который отведут под административные и рабочие кабинеты. Также предусмотрена перестройка лестничных клеток и установка лифтов.

В обновленном здании разместятся консультационно‑диагностическое и травматологическое отделения, зоны для восстановительного лечения, палаты, административные кабинеты, столовая и другие помещения. На территории медцентра оборудуют временную парковку.

Ранее мы сообщали, что КГА согласовал реставрацию крематория 1970-го года на Шафировском проспекте.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре