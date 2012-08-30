От "деревенской Гурченко" до жены богача: 5 ярких ролей актрисы Екатерины Стуловой

Она уже сыграла более 60 ролей в фильмах и сериалах, а ведь есть еще и театр… Сегодня Екатерина Стулова продолжает активно сниматься и, кажется, даже больше, чем в юности. Это было не так просто, но мы выбрали пять самых заметных работ актрисы, которые заслуживают того, чтобы с ними познакомиться.

"Суррогатная мать", 2024

В новом сериале канала ТНТ Екатерина Стулова появится в образе состоятельной женщины Оксаны, мечтающей о ребенке. Правда, желаемого она добивается не совсем традиционным способом.

Оксана давно замужем за крайне тревожным и контролирующим Романом (Иван Охлобыстин). У супругов есть всё, о чем можно мечтать, кроме потомства, а зачать ребенка естественным путем пара не способна по медицинским показаниям. Единственный выход – задействовать суррогатную мать. Однако, в клинике, проводящей процедуру, происходит неожиданное. Последний оставшийся эмбрион Оксаны и Романы подсаживают молодой девушке Кире (Ангелина Загребина), а не уже выбранной на роль суррогатной матери женщине. Дело в том, что девушка из бедной семьи пытался провернуть очередную мошенническую "схему", но всё пошло не по плану. Алчная мать Киры Алла (Евгения Капралова) понимает: с помощью дочери семья сможет хорошенько подзаработать на "богатеях". После уговоров Кира соглашается выносить чужого ребенка. Очевидно, это становится испытанием и для нее самой, и для Оксаны и Романа. Что из всего этого выйдет мы скоро узнаем – сериал выйдет на ТНТ уже 19 августа.

"Бедные смеются, богатые плачут", 2024 – …

Один большой дом, два разных мира – по такой схеме разделяется сюжетная линия популярного сериала. С одной стороны – семья богатого бизнесмена Сергея (Александр Самойленко). Мужчина объявляет о том, что болен раком, поэтому собирает всех своих жен (настоящую и двух бывших), а также детей под одной крышей. Каждый представитель клана надеется урвать долю побольше в грядущем наследстве, ради чего идет на интриги.

В том же особняке обитает многочисленная прислуга: горничные, повара, шоферы и охранники. Они наблюдают за тем, что происходит у богатых как в бразильском сериале, а между тем еще и строят друг другу козни, ведь бедным тоже есть, что делить. Управляет персоналом Раиса – строгая женщина, застегнутая на все пуговицы, эдакий чеховский "человек в футляре". Ее и играет Екатерина Стулова.

Раиса давно работает на семью, и, кажется, от ни в одном шкафу от нее не укрылся какой-нибудь скелет. Она не проявляет эмоций, никто ничего не знает о прошлом женщины. Да, и о ее настоящем тоже не так много известно. Раиса ведет собственную игру и умеет извлекать выгоду из самых неожиданных ситуаций. Однако, назвать ее антигероиней всё равно как-то не получается. Кстати, сериал продлили на второй сезон. Хочется верить, что в нем приоткроют завесу тайны, и мы наконец-то разберемся в столь интересном персонаже.

"Инспектор Гаврилов", 2023

Главный герой этого сериала – вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов). Однажды вместе с подельником он грабит богатого и влиятельного бизнесмена. Мужчине приходится скрываться – и от властей, и от киллеров, нанятых "жертвой" преступления. Волей судьбы он оказывается в одном купе поезда вместе с полицейским Гавриловым, а по ходу дела присваивает его форму, документы и личность. Так, вчерашний бандит Саша Медный становится начальников полицейского участка в провинциальном городе Усть-Шахтинске.

В этом проекте Стулова сыграла роль Натальи – женщины, которая работает в отделе кадров участка. У Натальи есть взрослый сын Николай (Денис Власенко), также ставший стражем порядка. Впрочем, материнские обязанности Наталью не очень интересуют, а ее главная цель – удачно выйти замуж, ради чего женщина готова на всё. Тем более, когда рядом появляется новый и очень симпатичный руководитель Гаврилов. Операция "соблазнение" начинается в первой же серии, а вот, как далеко она зайдет, станет понятно лишь к финалу.

"Жуки", 2019 – …

Роль в этом популярном сериале Екатерина Стулова называет "флагманской", а свою героиню Ирину – "Гурченко этой деревни". Персонаж действительно получился интересным: ее красавица - продавщица передвигается по улицам Жуков практически как Малена Моники Белуччи в одноименном фильме. Ирина жаждет любви и страсти, но не находит ярких чувств в браке с мужчиной угрожающего вида по имени Толик (Владимир Епифанцев). Пока благоверный был в тюрьме (туда он попал после того, как проломил голову очередному сопернику), Ирина уже успела потерять голову от молодого айтишника Артемия (Вадим Дубровин). Так сложился странноватый, но очень забавный любовный треугольник.

Как и во многих других проектах, в "Жуках" Стулова играет вместе со своим реальным мужем Максимом Лагашкиным. Интересно, что Екатерина прошла пробы и была утверждена на роль раньше, чем супруг. Кстати, в скором времени оба вернутся к своим героям. "Жуков" продлили на четвертый сезон, а его съемки уже идут полным ходом.

"Остров ненужных людей", 2012

На волне популярности хитового сериала Lost ("Остаться в живых") по всему миру как грибы после дождя начали появляться проекты о людях, оказавшихся оторванными от цивилизации по чьему-то злому умыслу. Впрочем, отечественная версия скорее тянет на микс из всё того же Lost и "Десяти негритят" Агаты Кристи. Проект для киноиндустрии 2010-х оказался затратным, поскольку съемки проходили в Таиланде.

Итак, российские туристы отправиться в двухнедельный заграничный круиз, и у каждого персонажа есть своя причина выбрать именно эту поездку. На корабле случается пожар, тринадцать человек спасаются и в конце концов причаливают на шлюпке к необитаемому острову. Хотя, возможно это место и не такое уж необитаемое, ведь "Робинзоны" находят здесь хижины и новую одежду. Правда, комплектов почему-то двенадцать, а не тринадцать…

Екатерина Стулова сыграла Лидочку – няню сложного подростка, отправленного семьей в "ссылку". Дело в том, что у парня аутизм, а его родители – известные и богатые актеры считают, что особенный ребенок не вписывается в их жизнь. Единственный выход – держать его подальше. Героиня Стуловой – наивная девушка, преданная своему воспитаннику. Только благодаря испытаниям, у нее наконец-то открываются глаза на окружающих.

Сегодня "Остров ненужных людей" смотрится несколько старомодно. В каком-то смысле это настоящий артефакт киноиндустрии начала 2010-х. Однако, со своей работой Екатерина Стулова справилась на славу. Более того, многие поклонники актрисы впервые заметили ее именно в этом сериале, а значит он точно заслуживает упоминания.

Фото: ТНТ; kino-teatr.ru (Простак)