Прокуратура Петербурга поддержала решение суда по делу об убийстве жены топором

Осужден мужчина, убивший свою жену. прокуратура Петербурга поддержала обвинение.

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в январе 2021 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Большевиков, где выяснял отношения со своей супругой.

В ходе ссоры он схватил топор и ударил женщину по голове не менее 14 раз. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. После чего связал запястья женщины пластиковыми строительными хомутами и перенес труп в ванную.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржец проведёт 8 лет в колонии за убийство топором жены.

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