Остроумная кошка помогла пожарным спасти себя при возгорании в СНТ "Восход" Всеволожского района

Документы и собаку соседи забрали, а кошку найти не получилось. Животное оказалось сообразительным.

Дача в СНТ "Восход" вспыхнула 6 июня около 19:00. Кошка, которая сидела внутри дома, залезла на подоконник и таким образом помогла спасателям вовремя ее вынести. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Дежурные смены 104 и 137 пожарной части ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС" и сотрудники из 94 пожарной части МЧС России по Ленинградской области тушили возгорание, которое охватило дачный дом с мансардой. Документы и собаку соседи забрали, а кошку найти не получилось. Животное оказалось сообразительным.

Кошка в последний момент вылезла в окно и сидела на подоконнике, я ее заметил и вовремя успел оттуда снять и отдать соседям. Начальник караула 104 пожарной части ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Видео: Телеграм / Правопорядок и безопасность​​​​​​​