Остин сообщил, что танки Abrams для обучения ВСУ прибудут в ФРГ через несколько недель

Шеф Пентагона рассказал о военной помощи для ВСУ.

Американские танки Abrams для обучения личного состава Вооруженных сил Украины будут доставлены на территорию Германии в следующие несколько недель. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге перед журналистами по завершению рабочей контактной группы министров по обороне НАТО на авиабазе "Рамштайн" сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник добавил, что в общей сложности международные союзники по альянск отправили для киевского режима свыше 230 танков, а также более полутора тысяч бронированных машин, техники и боеприпасов.

Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники. Те танки прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель. Ллойд Остин, шеф Пентагона

НАТО оказала военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта.

Фото и видео: YouTube / Defense Now