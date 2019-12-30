Мальчики будут жить у бабушки и дедушки.

Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад в Комсомольске-на-Амуре. В субботу детей из Москвы отправили в Хабаровск, а затем - к бабушке и дедушке. С семьей продолжат работать сотрудники из органов защиты несовершеннолетних. Об этом сообщили в "ТАСС".

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Известно, что мальчики будут посещать другое учреждение в связи с переездом в другой район города. И школа, и детский сад расположены во дворе дома, где проживают бабушка и дедушка. С понедельника старший ребенок направился в школу. Однако учебу пришлось прервать из-за массовой эвакуации в связи с сообщениями о бомбе. Сейчас здание, как и остальные объекты, проверяется оперативниками.

Ранее в администрации города рассказали, что предоставят семье финансовую поддержку. Им передадут 50 тысяч рублей. На данный момент выплата еще не сделана. Материальную помощь бабушка детей получила от правительства Хабаровского края.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео допроса отца детей, которых он оставил в Шереметьево. Мужчина сам пришел с повинной в правоохранительные органы.