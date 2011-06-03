Особняк Сименса в Петербурге выставили на торги по программе "Рубль за метр"

От исторического здания осталась башня.

Особняк Карла Сименса на Кожевенной линии, 38, хотят продать в рамках программы "Рубль за метр". Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет имущественных отношений.

В реестре памятников объект записан как особняк "Г. К. Мессонье (с примыкающей галереей и сохранившимися фрагментами оранжереи)". Здание находится в аварийном состоянии и частично разрушено. По факту сейчас осталась только башня. Подготовкой документов для торгов занимается ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт–Петербурга".

Особняк был построен в начале XIX века и несколько раз перестраивался.

По программе "Рубль за метр" объект культурного наследия предоставляется в аренду на 49 лет по результатам торгов. Арендовать 1 квадратный метр за 1 рубль можно только после того, как на объекте пройдет реставрация. На нее дается 7 лет.

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