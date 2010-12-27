Особняк Брусницыных может стать жертвой кладоискателей и подростков

Городские активисты требуют провести меры по консервации исторического памятника.

Особняк Брусницыных, являющийся памятников федерального значения, стал жертвой кладоискателей и мародеров. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры нагрянуло в заброшенное здание с проверкой и увидели настежь раскрытые двери.

Активисты рассказали, что в памятник архитектуры на Кожевенной улице приходят кладоискатели. Так, например, была зафиксирована попытка вскрыть исторический сейф. Также поврежден дубовый паркет. Особняк отключен от отопления, а от протечек начала осыпаться лепнина в Белом зале.

Совсем скоро от богатого декора залов может не остаться и следа. Про открытый особняк стало известно мародёрам и коллекционерам, в особняк толпами заходят подростки, чтобы сфотографироваться. Невозможно было представить, что такое может случиться с особняком Брусницыных.

ВООПИиК добавил, что особняк находится в ведении АУИПИК, но ведомство не может обеспечить полноценную охрану зданию. Если в скором будущем не будет принято никаких мер по консервации, то это приведет к необратимым последствиям. В пример активисты напомнили о судьбе особняка Игеля на Каменноостровском проспекте, где поселились бездомные, а пропажу каминов до сих пор не раскрыли.

Открытым доступом к особняку воспользовались гражданские экскурсоводы, которые устраивают платные экскурсии по аварийному зданию

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Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что особняк Слепцова стал региональным памятником архитектуры.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение