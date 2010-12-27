Основатель Microsoft составил топ лучших книг 2017 года

Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал лучшие книги, которые он прочитал в 2017 году.

Билл Гейтс назвал лучшие книги, которые он прочитал в 2017 году. Об этом пишет "Петербургский дневник".



Известному миллиардеру полюбились следующие книги: "Черные флаги: расцвет ИГИЛ" Джоби Уоррика, "Цвет права" Ричарда Ротштайна и "Черепахи в порядке убывания" Джона Грина.



Также он отметил еще несколько прозаических произведений, обязательных к прочтению: "Лучшее, что мы могли сделать" (Тхи Буй), "Выселенный: бедность и благополучие американского города" лауреата Пулитцеровской премии Мэтью Дэсмонда, "Поверь мне. Мемуары о любви, смерти и джазовых курицах" стендап-комика Эдди Иззарда, "Сочувствующий" Вьет Тхан Нгуен (еще один лауреат Пулицера) и "Энергия и цивилизация: история" канадского ученого Вацлава Смила.



Фото: ВКонтакте/Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг [Цитаты]

