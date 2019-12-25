Издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов* объявлен в розыск

Основание для розыска - статья УК РФ.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск акциониста и издателя российского-интернет проекта "Медиазона"* Петра Верзилова*. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства, пишет "РИА Новости".

Основание для розыска: разыскивается по статье УК. из базы данных МВД РФ

В ведомстве не уточнили, о какой статье Уголовного кодекса России идет речь.

Напомним, в конце сентября текущего года Министерство юстиции РФ добавило в реестр СМИ-иноагентов Петра Верзилова* и главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова*.

Ранее в Подмосковье поймали вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера.

Фото: Telegram/Baza, Instagram/petyaverzilov

Петр Верзилов*, Сергей Смирнов* - включены Минюстом РФ в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

"Медиазона"* - СМИ, признанное иноагентом по решению Минюста РФ