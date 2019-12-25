Основатель "Булочных Ф. Вольчека" запустит в Петербурге новую сеть магазинов

Сам Филипп Вольчек информацию никак не комментирует.

Основатель "Булочных Ф. Вольчека" Филипп Вольчек запустит в Петербурге новую сеть магазинов "4 суши". Все точки будут открыты на площадках пекарен. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомых с ситуаций, и сотрудника пекарни.

По предварительной информации, первый магазин должен открыться на улице Федора Абрамова,18/1, где и расположена одна из точек пекарен. Однако сам Вольчек данную информацию никак не комментирует.

"Булочные Ф.Вольчека" – сеть фирменных магазинов со своим собственным производством-пекарней, созданная в 2013 году. В настоящее время в Петербурге открыты более 30 булочных.

Ранее мы писали, что "Ночлежка" откроет в Петербурге кафе с бездомными сотрудниками.

Фото: yandex.ru/maps