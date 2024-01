Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди

Во Дворце Белосельских-Белозерских 29 января пройдет концерт. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

CAGMO Cinema Orchestra подготовила музыкальную программу по мотивам Эйнауди. Знаменитый итальянский композитор и пианист написал музыку к фильмам "1+1", "Чёрный лебедь", "Это — Англия", "Земля кочевников". Его произведения отличаются уникальным стилем, творческими экспериментами и гипнотизмом.

На концерте прозвучат саундтреки к популярным на мировом экране фильмам: The Snow Prelude № 15 (OST "Это — Англия"), Fuori Dal Mondo (OST "Это — Англия"), The Crane Dance (OST "Это — Англия"), Berlin Song (OST "Это — Англия"), Petricor (OST "Это — Англия", "Земля кочевников"), Oltremare (OST "Это — Англия", "Земля кочевников"), Low Mist (OST "Отец", "Земля кочевников"), l Viaggio D"inverno (OST "Доктор Живаго"), Love Is A Mystery (OST "Доктор Живаго"), L"origine Nascosta (OST "1+1"), Fly (OST "1+1"), Una Mattina (OST "1+1"), Run (OST "Самба"), Walk (OST "Самба"), Experience (OST "Самба"), Eros (OST "Чёрный лебедь"), Logos (OST "Под покровом ночи").

Фото: Pxhere