Органный вторник

Жителей Петербурга приглашают посетить "Органные вторники" — еженедельный цикл концертов в Анненкирхе. 13 февраля в церкви пройдет концерт "В ожидании весны". На волшебном инструменте исполнят сочинения Баха, Керля, Свелинка. За музыку отвечает Маргарита Еськина. Композиции в Анненкирхе исполняются на электрооргане.
В феврале в церкви пройдут еще несколько органных концертов. Так, 20 февраля гости смогут услышать программу "Бах и предшественники" и насладиться звучанием сочинений Баха, Букстехуде, Бёма. 27 февраля пройдет музыкальный вечер под названием "Постный Бах".
Фото: Pxhere
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