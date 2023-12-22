Органный вторник

В Анненкирхе 13 февраля пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для посетителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают посетить "Органные вторники" — еженедельный цикл концертов в Анненкирхе. 13 февраля в церкви пройдет концерт "В ожидании весны". На волшебном инструменте исполнят сочинения Баха, Керля, Свелинка. За музыку отвечает Маргарита Еськина. Композиции в Анненкирхе исполняются на электрооргане.

В феврале в церкви пройдут еще несколько органных концертов. Так, 20 февраля гости смогут услышать программу "Бах и предшественники" и насладиться звучанием сочинений Баха, Букстехуде, Бёма. 27 февраля пройдет музыкальный вечер под названием "Постный Бах".

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