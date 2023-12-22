Органный вторник

Органные концерты – значимая традиция лютеранских церквей, которую поддерживает и Анненкирхе. В церкви святой Анны проходит еженедельный цикл концертов "Органные вторники". Жителям Петербурга предлагают насладиться классической музыкой под сводами Анненкирхе.
В этот раз, 23 января, играть для посетителей будет органистка Наталья Михайлова. Для вас исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Дмитрия Бортнянского.
Изюминкой выступления станут красивые динамичные медиапроекции.
Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.
Фото: ВКонтакте / ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
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