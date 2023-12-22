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Органный вторник
Сегодня, 20:00
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Органный вторник

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Классическая музыка для зрителей старше шести лет в Анненкирхе. Начало в 20:00.

Органные концерты – значимая традиция лютеранских церквей, которую поддерживает и Анненкирхе. В церкви святой Анны проходит еженедельный цикл концертов "Органные вторники". Жителям Петербурга предлагают насладиться классической музыкой под сводами Анненкирхе. 

В этот раз, 23 января, играть для посетителей будет органистка Наталья Михайлова. Для вас исполнят  произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Дмитрия Бортнянского. 

Изюминкой выступления станут красивые динамичные медиапроекции. 

Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.

Фото: ВКонтакте /  ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: концерт, музыка, орган, органный вторник
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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