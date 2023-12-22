Органный вторник

Классическая музыка для зрителей старше шести лет в Анненкирхе. Начало в 20:00.

Органные концерты – значимая традиция лютеранских церквей, которую поддерживает и Анненкирхе. В церкви святой Анны проходит еженедельный цикл концертов "Органные вторники". Жителям Петербурга предлагают насладиться классической музыкой под сводами Анненкирхе.

В этот раз, 23 января, играть для посетителей будет органистка Наталья Михайлова. Для вас исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Дмитрия Бортнянского.

Изюминкой выступления станут красивые динамичные медиапроекции.

Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.

Фото: ВКонтакте / ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны