  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Органный концерт в Таврическом дворце
Сегодня, 19:00
335
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Органный концерт в Таврическом дворце

0 0

В Таврическом дворце 14 марта пройдет музыкальный вечер. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают в Таврический дворец на концерт. Под изысканными фасадами в роскошном зале прозвучат известные шедевры классической музыки. Зрители смогут насладиться звучанием органа.

На концерте выступит Юлия Корпачева (сопрано) — выпускница Московской Государственной консерватории им. Чайковского, лауреат Европейских и Российских конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей.

В программе концерта 14 марта работы: Д. Букстехуде, А. Вивальди, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Э. Грига и других.

Фото: Pxhere

Теги: искусство, концерт, музыка, органная музыка, таврический дворец
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии