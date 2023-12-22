Органный концерт в Таврическом дворце

В Таврическом дворце 14 марта пройдет музыкальный вечер. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают в Таврический дворец на концерт. Под изысканными фасадами в роскошном зале прозвучат известные шедевры классической музыки. Зрители смогут насладиться звучанием органа.

На концерте выступит Юлия Корпачева (сопрано) — выпускница Московской Государственной консерватории им. Чайковского, лауреат Европейских и Российских конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей.

В программе концерта 14 марта работы: Д. Букстехуде, А. Вивальди, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Э. Грига и других.

Фото: Pxhere