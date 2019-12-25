У задержанного за покупки и продажи НДС петербургского бизнесмена выявили пристрастие к суахили

Он оказался организатором преступного сообщества.

Организатором преступного сообщества, созданного в Петербурге для продажи и покупки несуществующего НДС, оказался бывший оперативник, 46-летний предприниматель Максим Сидоров. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, в прошлом он служил в Управлении по налоговым преступлениям ГУ МВД, которое расформировали в 2010 году. Также известно, что в отношении Сидорова уже возбуждали уголовное дело об экономическом мошенничестве, однако из-за отсутствия события преступления его закрыли на стадии судебных слушаний.

Интересно, что в определенной среде силовиков и петербургских предпринимателей Сидоров известен как "кениец". Столь необычное второе имя он получил во время первого уголовного дела. При ознакомлении с материалами мужчина заявил, что неожиданно разучился русскому языку и поэтому выучил африканский язык суахили. Он потребовал перевести все протоколы и постановления именно на суахили. Тогда ему отказали, сославшись на то, что не удалось найти лингвиста, обладающего знаниями нужного кенийского диалекта.

Сегодня шансы Следственного комитета при беседе с Сидоровым возросли. На кафедре африканистики Восточного факультета СПбГУ кроме амхарского, бамана, хауса, геэз, кимбунду, йоруба, зулу, в официальную программу включили и суахили.

Напомним, в Петербурге 29 сентября прошли масштабные обыски у бизнесменов. По данным следователей, предприниматели создали у себя в фирмах несуществующий НДС и не предъявляли его к выплате, зафиксировав у себя переплату налога. Обвиняемые выдвинули на рынок предложение, а десятки городских компаний приняли его. В итоге одни выписывали "нарисованные" счет-фактуры, а другие не платили НДС, вычитая его якобы из переплаченного.

По факту случившегося возбуждено десять уголовных дел по статьям "Уклонение от налогов" и "Организация преступного сообщества".

Фото: Piter.TV