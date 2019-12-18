В Петербурге органы опеки забрали из неблагополучной семьи четверых детей

Двое из них имеют проблемы с опорно-двигательной системой.

Органы опеки Петербурга забрали у неблагополучных родителей четверых детей. В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу рассказали о дальнейшей судьбе несовершеннолетних.

По словам приставов, три мальчика и девочка жили в антисанитарных условиях, в квартире практически отсутствовала мебель. Дети часто оставались без присмотра и нуждались в помощи врачей. У двух из них обнаружили проблемы с опорно-двигательной системой.

После того как детей забрали у родителей, их обследовали в скорой помощи, а затем госпитализировали.

Ранее ученые СПбГУ назвали главную причину жестокого обращения с детьми.

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