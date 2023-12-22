Музыкальный вечер пройдет 19 января в Планетарии № 1. Начало в 21:00. Возрастных ограничений нет.

Под звездным небом слушатели смогут насладиться звучанием органа, которое часто ассоциируется с чем-то космическим.

Посетители расположатся под огромным куполом с проекцией звездного неба. Для гостей исполнят композиции, которые перевернут представление об органной музыке.

В программу вошли шедевры классики и гениальные композиции авторов нового времени. Бах, Перселл, Моцарт, Гендель и Вивальди и бесконечный космос объединятся в этот вечер классической музыки.

Фото: ВКонтакте / Орган в Планетарии | 19 января