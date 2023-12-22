Концерт "Орган при свечах"

8 марта в Концертном зале "Петрикирхе" пройдет органный концерт под сводом старинной лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Начало мероприятия в 21:00. Возрастное ограничение 6+

8 марта в Концертном зале "Петрикирхе" пройдет органный концерт под сводом старинной лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Начало мероприятия в 21:00. Возрастное ограничение 6+

Органная музыка при свете огней подобна целительной терапии. Это возможность погрузиться в таинственный мир единения, гармонии и спокойствия, почувствовать живительную силу и даже озарение. Мощнейший инструмент не просто расслабляет, но и проникает в самые глубины души.

Вы сможете насладиться знаменитыми шедеврами классической музыки в исполнении талантливого органиста Сергея Силаевского. Продолжительность – 1 час (без антракта).

Фото: Pxhere