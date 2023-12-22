Концерт "Орган при свечах"

Гостям церкви обещают удивительное путешествие в мир классической музыки. Свечи и органная музыка создадут атмосферу гармонии и покоя.
За музыку, которая обязательно тронет слушателей до глубины души, отвечает талантливый органист Сергей Силаевский. Он является лауреатом и призером международных конкурсов, участником европейских фестивалей.
В этот вечер горожане смогут насладиться классической музыкой в сказочной атмосфере. Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).
Фото: ВКонтакте / ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ в Петрикирхе
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