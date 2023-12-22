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Концерт "Орган при свечах"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Орган при свечах"

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В Петрикирхе пройдет музыкальный концерт 15 января. Начало в 19:00. 6+

Гостям церкви обещают удивительное путешествие в мир классической музыки. Свечи и органная музыка создадут атмосферу гармонии и покоя. 

За музыку, которая обязательно тронет слушателей до глубины души, отвечает талантливый органист Сергей Силаевский. Он является лауреатом и призером международных конкурсов, участником европейских фестивалей. 

В этот вечер горожане смогут насладиться классической музыкой в сказочной атмосфере. Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).

Фото: ВКонтакте / ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ в Петрикирхе

Теги: искусство, музыка, орган при свечах
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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