Концерт "Орган при свечах"

В Петрикирхе пройдет музыкальный концерт 15 января. Начало в 19:00. 6+

Гостям церкви обещают удивительное путешествие в мир классической музыки. Свечи и органная музыка создадут атмосферу гармонии и покоя.

За музыку, которая обязательно тронет слушателей до глубины души, отвечает талантливый органист Сергей Силаевский. Он является лауреатом и призером международных конкурсов, участником европейских фестивалей.

В этот вечер горожане смогут насладиться классической музыкой в сказочной атмосфере. Продолжительность концерта: 1 час (без антракта).

Фото: ВКонтакте / ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ в Петрикирхе