Премьер Венгрии рассказал о том, что европейские солдаты могут перейти госграницу с Украиной.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что коллективный Запад близок к тому, чтобы обсуждать отправку собственных войск и сил союзников для сражения на территории Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Он пояснил, что европейские солдаты могут перейти государственные границы и зайти на землю, на которой ведутся боевые действия.

Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Эксперт добавил, что в настоящее время западные лидеры болеют "военной лихорадкой". Виктор Орбан обвинил их в отправке на Украину все более опасного вооружения. Он добавил, что на повестке дня находится отправка киевскому жеиму истребителей, хотя раньше этот вопрос считался запретным.

Премьер Венгрии Орбан призвал тщательно обдумать будущее взаимоотношений с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor