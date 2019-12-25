Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт планирует летом текущего года заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров природного газа у России. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с местными журналистами в эфире радиостанции Kossuth.
Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor
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