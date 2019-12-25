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Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России
Сегодня, 9:57
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Орбан: Венгрия планирует заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров газа у России

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Политик заявил, что соглашение с Москвой может быть достигнуто этим летом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт планирует летом текущего года заключить сделку по закупке ещё 700 млн кубометров природного газа у России. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с местными журналистами в эфире радиостанции Kossuth.

Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, газ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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