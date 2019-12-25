Появилось видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством девушки

На записи девушка кричит, что ненавидит историка и требует ее отпустить.

На YouTube 15 июня появилось видео с моментом ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, историком Олегом Соколовым. Предположительно, видеозапись велась самим Соколовым и была сделана незадолго до убийства девушки, которое произошло 8 ноября 2019 года в квартире на набережной реки Мойки.

На видео Ещенко кричит и плачет, она требует ее отпустить. "Ненавижу тебя. Уйди с дороги", - заявляет Анастасия. Однако мужчина препятствует выходу девушки из комнаты, отталкивает ее и еще больше усугубляет ситуацию.

"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!" – кричит аспирантка.

В какой-то момент она выбивает из рук профессора телефон. Когда съемка вновь возобновляется, видно, что Анастасия уже выбежала на лестничную площадку. Спускаясь по лестнице, она посылала вслед Соколова проклятия. При этом девушка была одета лишь в толстовку, учитывая, что на улице было начало ноября.

После этой ссоры Ещенко все-таки вернулась обратно в квартиру Соколова, возможно, чтобы забрать свои вещи. Там ссора вспыхнула вновь. По версии следствия, историк сначала выстрелил в голову возлюбленной один раз из обреза, потом начал ее душить, а затем добил еще тремя выстрелами в голову. Далее он расчленил тело убитой девушки и пытался избавиться от останков в реке Мойке.

Ранее мы писали, что Почуев назвал отказ Соколова от его услуг происками оппонентов.

Фото: Piter.TV

Видео: YouTube / Медиасиндикат М.тв