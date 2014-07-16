Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили об одном погибшем.

Опубликовано видео спасения одного из пострадавших, унесенного в море на автомобиле в Сочи. Ролик опубликован российским телеканалом "Звезда". Известно, что кадры сделали представители экстренной службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На ролике заметен ход проведения поисково-спасательных работ, проводимых на берегу Черного моря. Ранее там утонули два транспортных средства, в которых находились туристы.

На опубликованных кадрах видно, что спасатели выводят из воды одного из пострадавших. Можно заметить, что сильные волны мешают специалистам доставить человека на берег. Вода периодически сбивает работников ГУ МЧС с ног.

Напомним, что наводнением в открытое море унесло россиян, прибывших из Ставропольского кра Поток воды отправил автомобиль с реки Чемитоквадже. Как позже сообщили в экстренных службах, одного из россиян нашли мертвым.

Дегтярев заявил о готовности Хабаровского края к паводкам.

Фото и видео: Telegram / Звезда, ГУ МЧС